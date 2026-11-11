Ultim'ora Calciomercato Napoli, il Torino fa muro per Cacciamani: è incedibile a gennaio

Il Napoli segue con interesse Alessio Cacciamani, ma il Torino non ha intenzione di privarsi del giovane talento nella sessione invernale di mercato.

L'interesse del Napoli per Alessio Cacciamani è concreto, ma per gennaio la strada appare in salita. Il Torino ha infatti le idee chiare sul futuro dell’esterno classe 2007 e non sembra intenzionato a prendere in considerazione eventuali offerte nella prossima finestra di mercato. Il club granata considera il giocatore un elemento da trattenere e punta a non privarsene a stagione in corso.

Cacciamani, possibile apertura del Torino in estate

La posizione della società piemontese, almeno per il momento, non lascia spazio a trattative. L’ex Juve Stabia, riferisce il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, è considerato incedibile a gennaio. Uno scenario che potrebbe cambiare in vista della sessione estiva, quando il Torino potrebbe eventualmente rivalutare la propria posizione e ascoltare le proposte dei club interessati, tra cui quello azzurro.