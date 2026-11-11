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Calciomercato Napoli, il Torino fa muro per Cacciamani: è incedibile a gennaio

Calciomercato Napoli, il Torino fa muro per Cacciamani: è incedibile a gennaioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:25Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone
Il Napoli segue con interesse Alessio Cacciamani, ma il Torino non ha intenzione di privarsi del giovane talento nella sessione invernale di mercato.

L'interesse del Napoli per Alessio Cacciamani è concreto, ma per gennaio la strada appare in salita. Il Torino ha infatti le idee chiare sul futuro dell’esterno classe 2007 e non sembra intenzionato a prendere in considerazione eventuali offerte nella prossima finestra di mercato. Il club granata considera il giocatore un elemento da trattenere e punta a non privarsene a stagione in corso.

Cacciamani, possibile apertura del Torino in estate

La posizione della società piemontese, almeno per il momento, non lascia spazio a trattative. L’ex Juve Stabia, riferisce il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, è considerato incedibile a gennaio. Uno scenario che potrebbe cambiare in vista della sessione estiva, quando il Torino potrebbe eventualmente rivalutare la propria posizione e ascoltare le proposte dei club interessati, tra cui quello azzurro.