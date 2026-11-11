Podcast Cacciamani-Napoli, De Magistris: "Vi dico la richiesta di Cairo, ma la priorità è un'altra"

Raimondo De Magistris svela il prezzo di Cacciamani e le priorità azzurre.

Il giornalista ed esperto di calciomercato di Tuttomercatoweb e Radio Sportiva, Raimondo De Magistris, è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè", trasmissione della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, per analizzare le possibili strategie del club azzurro in vista della sessione invernale. Tra i nomi seguiti dalla società di Aurelio De Laurentiis figura Cacciamani, giovane esterno del Torino già corteggiato dalla Roma durante l'ultima estate: “È un nome fattibile, perché il Torino è un club che, davanti alle giuste offerte, vende. In estate ci aveva provato molto seriamente anche la Roma: Cacciamani era uno dei primi nomi di Gasperini, che continua a cercare un esterno alto a sinistra. Il Torino, però, ha rifiutato offerte importanti. La Roma si era spinta fino a 15 milioni di euro, ricevendo un no quando il giocatore non aveva ancora esordito in maglia granata ed era reduce dall'ottima stagione in Serie B con la Juve Stabia. Adesso si aggiungono questi primi mesi molto positivi al Torino. Se in estate hanno rifiutato 15 milioni, oggi la valutazione è evidentemente più alta. Non credo che a gennaio il Torino possa chiedere meno di 23-24 milioni di euro per avviare una trattativa con il Napoli”.

De Magistris: “Cacciamani piace, ma il Napoli investirà soprattutto sul centravanti”

L'esperto di mercato ha quindi spiegato perché l'eventuale acquisto di Cacciamani potrebbe risultare complicato, soprattutto alla luce delle altre necessità della rosa di Massimiliano Allegri: “Sono tanti soldi. Il Torino, con la nuova gestione Petracchi, ha nuovamente un grande interesse per le plusvalenze. Non credo ci sia la possibilità di costruire una trattativa con contropartite. È un'operazione complicata, anche se il giocatore piace ed è destinato a una carriera di alto livello. Sono tanti soldi soprattutto per il ruolo, perché non è la priorità del Napoli. A gennaio il club dovrà tornare a investire sul mercato e vorrà farlo soprattutto sul centravanti. È lì che si concentrerà l'investimento più importante. Cacciamani piace, ma non so fino a che punto il Napoli possa spingersi per un calciatore che non rappresenta la priorità”.