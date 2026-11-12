Non solo Lang-Lucca: possibile altra cessione a sorpresa in attacco

Calciomercato Napoli, rivoluzione in attacco: a gennaio uno tra Alisson e Neres potrebbe lasciare, oltre a Lang e Lucca

A gennaio il Napoli potrebbe cambiare volto anche in attacco. Non solo Lang e Lucca, ma anche uno tra Alisson e Neres potrebbe lasciare il club, e il quadro che si delinea è quello di una vera e propria rivoluzione offensiva. Un reparto che finora non ha reso secondo le attese e che la società è pronta a ripensare in profondità.

Una partenza tra Alisson e Neres

Come scrive Il Mattino, nella finestra invernale uno tra Alisson e Neres potrebbe salutare il Napoli. Il quotidiano non indica ancora quale dei due sia più vicino all’addio, ma il solo fatto che entrambi siano finiti nel mirino delle valutazioni racconta quanto la situazione sia fluida. Per Allegri e per la dirigenza guidata da Manna si tratta di scelte delicate, da incrociare con le esigenze tecniche e con le offerte che potrebbero arrivare. Il rendimento della squadra, finora sotto le attese, spinge il club a non escludere nessuna strada.

Verso una rivoluzione in attacco

Il quadro si completa con i nomi di Lang e Lucca, già al centro delle discussioni di mercato, con Lucca che potrebbe lasciare di nuovo in prestito. Se le uscite dovessero concretizzarsi, il Napoli si ritroverebbe con un reparto offensivo profondamente rinnovato e con la necessità di intervenire in entrata. Per questo, in prospettiva, si parla di una vera rivoluzione: non un ritocco, ma una ristrutturazione del settore avanzato, con nuovi innesti chiamati a dare energia e soluzioni ad Allegri. Molto dipenderà dagli incastri e dalle occasioni che il mercato offrirà, ma il segnale è chiaro: il club vuole cambiare passo.