Lang può tornare al Galatasaray! Dalla Turchia sicuri: “È il sostituto di Sané”
Il futuro di Noa Lang potrebbe essere nuovamente lontano da Napoli. L'esterno olandese, finito al centro delle polemiche dopo il gesto rivolto alla Curva durante la partita contro la Lazio e i successivi fischi del pubblico del Maradona, sarebbe tra i possibili protagonisti del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Galatasaray starebbe valutando la possibilità di riportare a Istanbul il calciatore azzurro, già protagonista di un'esperienza con il club turco nella seconda parte della scorsa stagione. Una pista che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane.
Calciomercato Napoli, Lang per sostituire Sané: il Galatasaray pensa al ritorno dell'olandese
Alla base dell'interesse del Galatasaray ci sarebbe la possibile partenza di Leroy Sané, che non avrebbe convinto la società turca in questo avvio di stagione. L'ex Bayern Monaco potrebbe lasciare Istanbul già a gennaio e Noa Lang sarebbe il principale candidato a raccoglierne l'eredità. L'olandese conosce già l'ambiente giallorosso, avendo indossato quella maglia da gennaio a giugno 2026, e il Napoli non lo considererebbe incedibile. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma la possibilità di una nuova avventura in Turchia potrebbe diventare concreta durante la prossima sessione di calciomercato.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro