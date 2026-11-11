Lang può tornare al Galatasaray! Dalla Turchia sicuri: “È il sostituto di Sané”

Napoli, il Galatasaray pensa al ritorno di Noa Lang per sostituire Sané: l'olandese potrebbe partire a gennaio.

Il futuro di Noa Lang potrebbe essere nuovamente lontano da Napoli. L'esterno olandese, finito al centro delle polemiche dopo il gesto rivolto alla Curva durante la partita contro la Lazio e i successivi fischi del pubblico del Maradona, sarebbe tra i possibili protagonisti del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Galatasaray starebbe valutando la possibilità di riportare a Istanbul il calciatore azzurro, già protagonista di un'esperienza con il club turco nella seconda parte della scorsa stagione. Una pista che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli, Lang per sostituire Sané: il Galatasaray pensa al ritorno dell'olandese

Alla base dell'interesse del Galatasaray ci sarebbe la possibile partenza di Leroy Sané, che non avrebbe convinto la società turca in questo avvio di stagione. L'ex Bayern Monaco potrebbe lasciare Istanbul già a gennaio e Noa Lang sarebbe il principale candidato a raccoglierne l'eredità. L'olandese conosce già l'ambiente giallorosso, avendo indossato quella maglia da gennaio a giugno 2026, e il Napoli non lo considererebbe incedibile. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma la possibilità di una nuova avventura in Turchia potrebbe diventare concreta durante la prossima sessione di calciomercato.