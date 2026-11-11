Calciomercato Napoli, spunta il nuovo Yoro: chi è l'ultimo nome per la difesa

Napoli, interesse per Tylel Tati del Nantes: il difensore classe 2008 paragonato a Yoro è nel mirino per gennaio.

Il Napoli guarda al mercato francese per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri e mette nel mirino Tylel Tati, centrale classe 2008 del Nantes. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giovane difensore è tra i profili seguiti dalla società azzurra in vista della sessione invernale di calciomercato. Alto quasi due metri, ma dotato di velocità e buone qualità tecniche, Tati è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese, tanto da essere già paragonato a Leny Yoro. Cresciuto nel vivaio del Nantes, ha esordito in Ligue 1 il 17 agosto 2025, a soli 17 anni, contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Napoli, chi è Tylel Tati: contratto fino al 2030 e infortunio al menisco, la situazione

La crescita di Tati è stata rapidissima, con oltre venti presenze da titolare nella prima stagione e la conquista del Golden Kid Pro 2026, premio destinato al miglior esordiente del calcio professionistico francese. Il Nantes ha blindato il difensore con un rinnovo fino al 2030, ma l'annata 2026/27 è stata finora complicata: appena due presenze in Ligue 2, prima per scelta tecnica e poi a causa di una lesione al menisco rimediata con la Nazionale. Il Napoli continua a monitorarne il recupero, valutando un possibile investimento per gennaio. Le qualità fisiche e i margini di crescita rendono Tati un obiettivo interessante, anche se le condizioni del ginocchio e la lunga durata del contratto potrebbero complicare un'eventuale trattativa.