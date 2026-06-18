De Maggio: "Non è vero che Conte voleva Lang, Lucca e Beukema! Ecco chi preferiva"

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Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è soffermato sul mercato della scorsa stagione: "Non è vero che Conte voleva Lang Lucca e Beukema. Lui voleva Ndoye Darwin nunez e chalobah del Chelsea. Lang ad esempio era la quarta scelta ma arrivò quando il Bologna chiese 55mln per Ndoye".

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