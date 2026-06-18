Quale futuro per Lang? Tutto posticipato a dopo i Mondiali: andrà in ritiro

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Lang attende ora di capire quale sarà il suo destino. Il ritiro sarà un passaggio decisivo per stabilire se l'olandese farà parte del progetto

Il futuro di Noa Lang resta uno dei temi aperti in casa Napoli. Dopo il mancato riscatto da parte del Galatasaray, l'esterno olandese tornerà infatti a disposizione del club azzurro e avrà l'occasione di giocarsi le proprie carte davanti a Massimiliano Allegri. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il calciatore sta vivendo il Mondiale con la sua nazionale e, una volta concluso il torneo, farà ritorno in Italia per aggregarsi al gruppo azzurro. Sarà allora che conoscerà il nuovo allenatore e proverà a convincerlo delle proprie qualità.

Lang sarà valutato da Allegri in ritiro

Reduce dalla vittoria del campionato con il Galatasaray, dopo i due titoli conquistati in precedenza con il PSV, Lang attende ora di capire quale sarà il suo destino. Il ritiro estivo potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per stabilire se l'olandese farà parte del nuovo progetto tecnico del Napoli oppure se il suo futuro sarà ancora lontano dall'azzurro.