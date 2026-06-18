Ultim'ora Gaetano va da Sarri? Apertura totale dell'ex azzurro: l'Atalanta incontra gli agenti

vedi letture

Dopo l'esperienza al Cagliari, la carriera di Gianluca Gaetano potrebbe continuare all'Atalanta: l'ex centrocampista azzurro apre.

Tra i nomi che stanno animando il mercato c'è anche quello di Gianluca Gaetano. L'ex centrocampista del Napoli avrebbe dato piena disponibilità a un trasferimento all'Atalanta, che continua a lavorare per trovare l'intesa definitiva. Tra il giocatore e il club bergamasco ci sarebbe sintonia sulla destinazione, anche se resta ancora una distanza da colmare tra domanda e offerta.

L'Atalanta ha già incontrato l'entourage di Gaetano

Nella serata del 17 giugno si sarebbe inoltre svolto un incontro con l'entourage del classe 2000 per approfondire la situazione. Gaetano continua a essere un profilo apprezzato sul mercato e l'Atalanta resta una delle società maggiormente interessate a portarlo a Bergamo. Fonte: indiscrezioni di mercato.