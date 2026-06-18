Allegri non chiede di rivoluzionare l'organico: ecco chi sono i suoi intoccabili

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Il nuovo Napoli prende forma all'insegna della continuità. In attesa dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri, sempre più vicino a risolvere gli ultimi dettagli burocratici che lo legano al Milan, il club azzurro sta già programmando la prossima stagione insieme al tecnico livornese e al direttore sportivo Giovanni Manna. Parallelamente, Allegri sta contribuendo a definire l'ossatura della squadra.

Calciomercato Napoli, nessuna rivoluzione e 7 intoccabili

L'idea non è rivoluzionare un gruppo che ha chiuso la scorsa stagione ai vertici, ma intervenire con pochi innesti mirati. Tra gli elementi considerati imprescindibili figurano Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno, Scott McTominay, Matteo Politano, Rasmus Hojlund e Alisson Santos.