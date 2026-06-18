Nessuna rivoluzione, ma almeno un big può partire: sei azzurri in bilico

Nessuna rivoluzione, ma almeno un big può partire: sei azzurri in bilicoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:40Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Situazioni differenti che potrebbero portare anche a qualche cessione importante: da Meret e Milinkovic-Savic fino a Lukaku.

Il nuovo Napoli prende forma all'insegna della continuità. In attesa dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri, sempre più vicino a risolvere gli ultimi dettagli burocratici che lo legano al Milan, il club azzurro sta già programmando la prossima stagione insieme al tecnico livornese e al direttore sportivo Giovanni Manna. Parallelamente, Allegri sta contribuendo a definire l'ossatura della squadra.

Calciomercato Napoli, i calciatori in bilico

Restano oggetto di valutazioni diversi profili, tra cui Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Situazioni differenti che potrebbero portare anche a qualche cessione importante. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica.