Milinkovic-Savic nel mirino della Juve: è uno dei nomi con Vicario per la porta
La Juventus sarebbe al centro di un processo di profondo restyling della rosa, con una gestione attenta anche ai vincoli economici e ai parametri imposti dalla UEFA. In questo contesto si inserisce anche il lavoro di riorganizzazione che vedrebbe coinvolto Giovanni Carnevali, indicato da alcune ricostruzioni come figura chiave nella definizione delle strategie di mercato. Lo si legge sul Corriere della Sera oggi in edicola.
Juventus, le ultime sul calciomercato
Proprio Andrea Cambiaso sarebbe tra gli indiziati principali a una possibile partenza. Parallelamente resta aperto anche il capitolo portiere, dove la Juventus osserva diversi profili internazionali: tra questi Emiliano Martínez, Guglielmo Vicario e Vanja Milinković-Savić. La strategia bianconera resta dunque in fase di definizione, tra esigenze di bilancio e necessità tecniche, con la priorità di mantenere competitività pur procedendo a un graduale rinnovamento della rosa.
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