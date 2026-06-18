Cheddira ai saluti col Napoli: lo seguono due club di Serie A

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L’attaccante del Napoli Walid Cheddira continua a suscitare interesse sul mercato. Il centravanti marocchino, reduce dall’ultima esperienza in prestito e in attesa di conoscere il proprio futuro, è finito nel mirino di diversi club di Serie A alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Tra le società che nelle ultime ore hanno effettuato dei sondaggi esplorativi figurano Udinese e Monza, entrambe intenzionate a valutare la fattibilità di un’operazione che potrebbe rappresentare un’opportunità interessante in vista della prossima stagione. Lo riporta Nicolò Schira.

Udinese e Monza seguono Cheddira

Le due società stanno raccogliendo informazioni sulla situazione del giocatore e sui margini per un eventuale trasferimento. Al momento non si registrano trattative avanzate né offerte ufficiali, ma l’interesse è concreto e testimonia l’attenzione che il profilo di Cheddira continua a generare sul mercato italiano. L’attaccante, apprezzato per la sua capacità di attaccare la profondità e per la sua duttilità nel fronte offensivo, potrebbe rappresentare una soluzione utile per entrambe le squadre. Molto dipenderà dalle valutazioni del Napoli e dalle strategie che il club partenopeo adotterà nelle prossime settimane.