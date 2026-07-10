Calciomercato Napoli: prima le cessioni poi Zeballos, da monitorare due situazioni

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Napoli, prima le cessioni poi Zeballos: Allegri valuta la rosa in ritiro.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, ma la priorità resta quella di alleggerire una rosa considerata troppo ampia sia dal punto di vista numerico sia sotto il profilo degli ingaggi. Prima di chiudere nuovi acquisti, tra cui quello già impostato per Exequiel Zeballos, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà completare alcune operazioni in uscita. L'argentino è stato bloccato e ha già manifestato la volontà di trasferirsi in azzurro, ma l'affare con il Boca Juniors potrà essere definito soltanto dopo le cessioni. Nel frattempo Massimiliano Allegri seguirà con attenzione il ritiro per valutare i giocatori ancora in bilico.

Da Folorunsho a Lukaku: le uscite e le valutazioni di Allegri

Tra i calciatori destinati a lasciare Napoli ci sono diversi elementi che non hanno trovato spazio nell'ultima stagione o che non hanno convinto sotto la gestione di Antonio Conte, come Lucca e Lang, mentre Hasa e Zerbin potrebbero ripartire dal Frosinone. Folorunsho, reduce da una buona annata al Cagliari, verrà invece osservato da vicino da Allegri nonostante l'interesse del Bologna, mentre Vergara piace a Como e Atalanta ma il Napoli è orientato a rinnovargli il contratto. Da monitorare anche la situazione di Romelu Lukaku, il nome più pesante tra i possibili partenti per età, ingaggio e valore di mercato, anche se il rapporto con Allegri è sempre stato ottimo. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti.