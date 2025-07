Ds Pisa: "Simeone e Zerbin ci piacciono e trattiamo col Napoli. Ma non è facile"

Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, direttamente dal ritiro dei toscani in Valle D'Aosta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Il ds del club neopromosso si è soffermato anche sui due possibili colpi di mercato dal Napoli, di seguito le sue parole: "È normale che venga associato il nome di Simeone al Pisa, suo padre ha fatto la storia. Diego era un giovane di belle speranze, poi si affermò. Giovanni è un campione affermato, ha vinto due campionati, ha segnato più di 100 gol in Serie A. È un sogno, è un giocatore che ci piace. Ma non è scontato, è bene evidenziarlo.

La gente di Pisa sogna, è giusto così. Il giocatore ci piace, siamo ambiziosi. Non è così facile come si può pensare, a noi il ragazzo interessa. Stiamo parlando con il Napoli e stiamo ragionando come una normale negoziazione. Anche Zerbin è un giocatore importante, viene da buone stagioni. Ha fatto sei mesi di alto livello, è ambito da diverse squadre. Anche lui ci piace, stiamo parlando con il suo entourage e col Napoli. Siamo in una fase di trattativa, poi noi siamo sempre positivi quando ci approcciamo. Non è facile, la concorrenza è tanta e sappiamo che siamo una neopromossa. Dobbiamo conquistare credibilità e ci dobbiamo far conoscere".