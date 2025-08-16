Elmas-Napoli, Lipsia infastidito! Il Mattino: "Non vogliono cederlo in prestito"

Eljif Elmas è uno dei protagonisti di quest'ultima parte della finestra estiva di calciomercato. Il macedone è cercato non solo dal Napoli, ma anche dal Torino e dal West Ham: il centrocampista però mantiene come priorità il ritorno in azzurro, opzione che lo affascina più di ogni altra. Non è ancora chiaro se il ds Giovanni Manna deciderà di affondare il colpo su di lui o preferirà un altro obiettivo, molto dipenderà dalle condizioni richieste dal Lipsia.

Infatti, il club tedesco vuole cedere Elmas a titolo definitivo mentre il Napoli preferirebbe farlo tornare con la soluzione del prestito. In particolare, fa sapere Il Mattino, il Lipsia è infastidito all'idea di dover cedere a titolo temporaneo, senza neanche l'obbligo di riscatto, alla stessa squadra a cui appena un anno e mezzo fa erano stati pagati 25 milioni di euro per il calciatore. Il macedone, dal canto suo, fa sapere che non accetterà altre destinazioni e quindi eventualmente resterebbe in rosa almeno fino a gennaio.