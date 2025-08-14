Elmas-Napoli, Mediaset si sbilancia: "Tra oggi e domani si definisce il suo ritorno"

Eljif Elmas è molto vicino al ritorno al Napoli. Sportmediaset si sbilancia parlando di affare addirittura a un passo dalla conclusione: "Tra oggi e domani dovrebbe infatti definirsi anche il ritorno di Elmas a Napoli: dopo aver lasciato il golfo nel 2024 direzione Lipsia, e aver riassaggiato la Serie A la scorsa stagione col Torino, il macedone è pronto a riabbracciare Castelvolturno. Sarebbe, Elmas, quell'esterno offensivo di cui è alla ricerca Conte: basterà ad accontentare Antonio?".

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.