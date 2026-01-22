En-Nesyri, la Juventus dà un ultimatum al Fenerbahce: ecco l'offerta definitiva

Ultimatum della Juventus per Youssef En-Nesyri. Il viaggio turco del direttore sportivo bianconero Marco Ottolini, a Istanbul in queste ore, ha portato, secondo quanto raccolto da TMW, a un’offerta da prendere o lasciare nei confronti del Fenerbahçe: se la società turca non accetterà, l’affare può saltare. L’offerta della Juve. Ottolini ha messo sul piatto una proposta finale che porterebbe nelle casse del Fener 5 milioni di euro subito, per il prestito oneroso. Questi soldi servirebbero anche a coprire l’ingaggio del giocatore, circa 4 milioni da qui a fine stagione: di fatto, la Juve propone 1 milione per il prestito (più ingaggio), più 19 milioni per il diritto di riscatto (senza condizioni che lo trasformino in obbligo) e altri 3 milioni di eventuali bonus. Non resta che capire quale sarà la risposta del Fenerbahçe.

Su En-Nesyri c’è da tempo il Napoli, che proprio in queste ore ha definito la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, anche se al momento la priorità della società di Aurelio De Laurentiis sembra il brasiliano Giovane dell’Hellas Verona. Per quanto riguarda la Juve, resta in piedi anche l’interesse nei confronti del francese Jean-Philippe Mateta, complicato però dalla distanza economica con il Crystal Palace e dall'inserimento dell'Aston Villa.