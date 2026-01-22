Ultim'ora Giovane-Napoli, Romano conferma: “Trattativa avanzata col Verona per trovare l’accordo”

vedi letture

La trattativa tra il Napoli e l’Hellas Verona per Giovane è entrata nel vivo. A confermarlo è l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che parla di contatti avanzati tra i due club per trovare l’accordo definitivo.

I dialoghi sono iniziati nella giornata di ieri e, dopo le cessioni ormai solo da formalizzare di Noa Lang al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, il club azzurro ha accelerato con decisione per il fantasista brasiliano. L’intesa tra le società è ormai a buon punto e anche sul contratto del giocatore i principali dettagli sono già stati ampiamente definiti, segnale di una trattativa che procede spedita verso la chiusura.