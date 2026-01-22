Giovane-Napoli, Romano conferma: “Trattativa avanzata col Verona per trovare l’accordo”
La trattativa tra il Napoli e l’Hellas Verona per Giovane è entrata nel vivo. A confermarlo è l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che parla di contatti avanzati tra i due club per trovare l’accordo definitivo.
I dialoghi sono iniziati nella giornata di ieri e, dopo le cessioni ormai solo da formalizzare di Noa Lang al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, il club azzurro ha accelerato con decisione per il fantasista brasiliano. L’intesa tra le società è ormai a buon punto e anche sul contratto del giocatore i principali dettagli sono già stati ampiamente definiti, segnale di una trattativa che procede spedita verso la chiusura.
🚨🔵 Napoli are now in direct club to club talks with Hellas Verona over deal to sign Brazilian forward Giovane. 🇧🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026
Negotiations started yesterday and now well underway following Noa Lang to Gala + Lorenzo Lucca to Forest.
Giovane’s contract already been discussed. pic.twitter.com/q0B53idMvl
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro