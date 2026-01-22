Ultim'ora Lang-Galatasaray, è fatta! Partirà questa sera per Istanbul: cifre e dettagli

È tutto fatto per il trasferimento di Noa Lang al Galatasaray. L’esterno offensivo olandese partirà già questa sera alla volta di Istanbul, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Turchia. Come riferito da Fabrizio Romano, l’accordo tra le parti è stato ratificato nella giornata di ieri.

Lang si trasferirà al Galatasaray con la formula del prestito, per una cifra di 2 milioni di euro. Nell’intesa è stato inoltre inserito un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro a favore del club turco. Tutto confermato, dunque: Noa Lang è pronto a vestire la maglia giallorossa e a decollare verso Istanbul.