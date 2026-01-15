En-Nesyri-Napoli, dalla Turchia: "Accordo per il prestito! Si attende ok giocatore"

Youssef En-Nesyri, uno dei giocatori che il Fenerbahce non ha intenzione di tenere in squadra, ha ricevuto un'offerta ufficiale dall'Italia. Il Napoli ha contattato il Fenerbahçe per l'attaccante marocchino.

Si racconta anche dalla Turchia, come in Italia, che la squadra voglia En-Nesyri in prestito con opzione di acquisto. In attesa della risposta del giocatore marocchino, ora impegnato in Coppa d'Africa, si è appreso che il Fenerbahçe è favorevole alla proposta. La dirigenza, che sta valutando anche le offerte di Nottingham Forest ed Everton, punta a separarsi da En-Nesyri già a gennaio. E il Napoli è alla finestra. Lo riporta TRT Spor.