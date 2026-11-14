Se esce anche Lang occhio a un esterno offensivo: resistono Cacciamani e Gittens

Il mercato di gennaio può offrire spunti interessanti: centrocampo e attacco i reparti sotto la lente di Manna, ma non è escluso un nuovo innesto.

Centrocampo, attaccante e perché no anche un esterno offensivo: il mercato di gennaio del Napoli potrebbe davvero offrire spunti interessanti, anche perché c’è necessità di migliorare la rosa e renderla più funzionale alle esigenze di Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo Manna è attento a tutte le possibili occasioni che si possono presentare in una finestra storicamente difficile come quella di metà stagione. I reparti in cui è maggiormente concentrata l’attenzione sono appunto centrocampo e attacco.

Lucca verso il prestito: Varela l’obiettivo principale. In uscita anche Lang, dubbi su Neres

In attacco i riflettori sono puntati sulla probabile partenza di Lorenzo Lucca, che sembra destinato a lasciare Napoli con la formula del prestito. Per sostituirlo l’obiettivo principale resta Varela: nelle scorse ore c’è stato anche un punto della situazione con il suo agente, ora resta da capire cosa potrà succedere nel prossimo mese. Qualcosa potrebbe muoversi anche sugli esterni, visto che Lang è in uscita (anche se per il momento non sono arrivate offerte) e qualche dubbio c’è pure su Neres, su cui c’è molto interesse in Brasile.

Cacciamani e Gittens

In questo caso, scrive TMW, ci sarebbe modo di inserire un giocatore con quel tipo di caratteristiche. Il profilo che piace di più è Cacciamani, già cercato anche dalla Roma in estate: un’operazione davvero difficile, anche perché il club granata non ha alcuna intenzione di cederlo a metà stagione. Un’altra soluzione è Gittens, che il Chelsea potrebbe cedere in prestito o magari anche a condizioni vantaggiose. Insomma, il Napoli è al lavoro e a breve partiranno le grandi manovre.