Napoli-Varela, aumenta la concorrenza: spunta un altro club italiano

Calciomercato Napoli, Gustavo Varela è la prima scelta di Manna per gennaio. Sul centravanti del Monza c'è anche l'interesse della Juventus.

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare l'attacco in vista del mercato di gennaio e il nome in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna resta quello di Gustavo Varela. Il centravanti portoghese classe 2005 si sta mettendo in evidenza con la maglia del Monza, avendo già realizzato nove gol in stagione. Numeri che lo hanno reso un elemento fondamentale per la squadra allenata da Ivan Juric, impegnata nella lotta per la salvezza. Proprio per questo, un'eventuale operazione in inverno si preannuncia complicata.

Napoli, concorrenza della Juventus per Varela: Manna ha già chiesto informazioni

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli avrebbe già avviato i primi contatti informativi attraverso l'entourage dell'attaccante, con l'obiettivo di capire i margini per un possibile trasferimento. Sulle tracce di Varela ci sarebbe però anche la Juventus, interessata al giovane portoghese. Si profila dunque un possibile duello di mercato tra i due club, con il Monza che difficilmente vorrà privarsi a gennaio di uno dei suoi principali riferimenti offensivi. Per Manna, quindi, la strada resta in salita, nonostante Varela continui a rappresentare la prima scelta per rinforzare l'attacco di Massimiliano Allegri.