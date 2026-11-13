Rinnovo Anguissa, la richiesta è 6mln! Romano: "Addio sempre più probabile, anche a gennaio"

Rinnovo Anguissa, la richiesta è 6mln! Romano: "Addio sempre più probabile, anche a gennaio"TuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Calciomercato Napoli, rinnovo di Anguissa in salita per le richieste economiche. Fabrizio Romano non esclude una cessione già nel mercato invernale.
Il futuro di André Frank Zambo Anguissa sembra sempre più lontano dal Napoli. Dopo il mancato accordo della scorsa estate, la trattativa per il rinnovo sarebbe ormai in una fase di stallo. Il centrocampista camerunese chiederebbe circa 6 milioni di euro a stagione, una cifra che il presidente Aurelio De Laurentiis non sarebbe disposto a concedere. Una distanza economica che rischia di portare alla separazione, con la possibilità di un addio già durante il mercato di gennaio.

Anguissa-Napoli, Fabrizio Romano: "Rinnovo freddo, si va verso la separazione"

A fare il punto è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha dichiarato: "Su Anguissa continua a regnare un pessimismo che porta a percentuali molto alte di separazione nel 2027 tra il giocatore ed il Napoli. Vedremo se sarà a gennaio o a giugno, non escluderei nulla, anche un possibile addio a gennaio in caso di proposte adeguate. Poi bisognerà sempre passare dal Napoli che deve dare l'ok. Il rinnovo è un discorso freddo in questo momento, si va verso una separazione".