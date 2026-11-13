Rinnovo Anguissa, la richiesta è 6mln! Romano: "Addio sempre più probabile, anche a gennaio"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri alle 23:50 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Calciomercato Napoli, rinnovo di Anguissa in salita per le richieste economiche. Fabrizio Romano non esclude una cessione già nel mercato invernale.