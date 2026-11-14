Mastantuono nel mirino per l’estate: duello con la Fiorentina e altri due club di Serie A

In vista del mercato invernale gli azzurri sono al lavoro per rinforzare la rosa, ma l’occhio è puntato anche sul giovane argentino del Real Madrid.

In vista della sessione di gennaio, il Napoli sembra già al lavoro per rinforzare la rosa con acquisti importanti. Visti i numerosi infortuni, il club vuole affacciarsi alla finestra invernale di calciomercato per intervenire alle giuste condizioni. La lista del direttore sportivo Giovanni Manna è lunga e ricca di profili interessanti che potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri, ma servirà comprendere le opportunità che il mercato regalerà.

La Fiorentina si tiene stretto Mastantuono: prestito dal Real Madrid senza diritto di riscatto

Come riferisce Ekrem Konur, giornalista esperto di calciomercato, la Fiorentina si tiene stretto Franco Mastantuono, in prestito dal Real Madrid fino al termine della stagione. Non è previsto un diritto di riscatto e non vi è alcuna possibilità diretta di trasferimento a titolo definitivo. Il club toscano ha tuttavia già fatto sapere ai madrileni di voler trattenere il giovane attaccante almeno per un’altra stagione, tanto che sarebbero già in corso trattative per un ulteriore prestito.

Real Madrid senza fretta: su Mastantuono anche Milan, Napoli e Roma. In Premier c’è il Fulham

Il Real Madrid, però, non ha fretta di chiudere con la Fiorentina per l’anno prossimo. Sulle tracce di Mastantuono ci sarebbero infatti altri tre club di Serie A: Milan, Napoli e Roma hanno messo gli occhi sul giocatore. In Premier League è invece il Fulham ad aver puntato l’ex River Plate.