Flop Hojlund, lo United lo mette sul mercato: anche il Napoli sul danese

Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 della nazionale danese, sarebbe cedibile per il Manchester United. Stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate da "TeamTalk", la scelta dei Red Devils sarebbe quella di mettere sul mercato l'ex Atalanta, che ha ampiamente deluso in Premier League. Hojlund potrebbe tornare a giocare in Serie A, dove Juventus, Milan e Napoli sarebbero interessate all'acquisto del suo cartellino.

