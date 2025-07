Folorunsho va al Cagliari! Visite mediche a inizio settimana

E' stato presentato ieri il Cagliari al gran completo davanti ai tifosi accorsi alla sede del ritiro estivo, a Ponte di Legno: Pisacane e i suoi hanno ribadito dal palco che è stato allestito il desiderio di lottare anche quest'anno per l'obiettivo di centrare la salvezza. Intanto il club è al lavoro per completare la rosa a disposizione del nuovo tecnico.

Se il patron Giulini ieri si è lasciato andare ad un "Spero arrivi presto", secondo quanto riporta Sky Sport sul fronte Michael Folorunsho sembra andare tutto liscio. L'intenzione dei rossoblu infatti sarebbe quella di far svolgere le visite mediche al giocatore del Napoli all’inizio della prossima settimana. In questo modo il tecnico Pisacane potrebbe averlo a disposizione già per gli ultimi giorni di ritiro e in particolare per l’amichevole di lusso contro il Galatasaray, che si giocherà in Austria di mercoledì 23 luglio.