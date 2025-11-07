Nome nuovo per gennaio: da Barcellona accostano il 2003 Casadò al Napoli

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Diversi portali in Spagna parlano dell'interesse del club azzurro per Marc Casadò del Barcellona, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni. Casadò, classe 2003, spagnolo, è un centrocampista centrale che lavora molto in fase difensiva e che in carriera ha ricoperto anche il ruolo di terzino.

Paragonato a Busquets per caratteristiche tecniche, ha visione di gioco e tecnica. Ha raccolto anche due presenze in nazionale. Quest'anno non ha avuto molto spazio e per questo si parla di un possibile addio a gennaio. Il Napoli può essere interessato data l'emergenza a centrocampo. Restano sempre validi anche i profili di Mainoo dello United e di Pellegrini della Roma.