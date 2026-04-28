Liverpool su Beukema! Dall'Inghilterra: "Slot lo apprezza dai tempi del Feyenoord"

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Nonostante l’interesse inglese, strappare Beukema al Napoli sarà complicato.

Il Liverpool segue con grande attenzione Sam Beukema, difensore centrale del Napoli, in vista della prossima finestra estiva di mercato. Secondo il portale TEAMtalk, il giocatore olandese è da tempo nel mirino dei Reds, con l’attuale allenatore Arne Slot che ne apprezza le qualità già dai tempi del Feyenoord, quando provò a prenderlo. L’interesse non si è mai spento e, anzi, sarebbe stato ribadito internamente anche al direttore sportivo Richard Hughes, mentre il club valuta come rinforzare il reparto difensivo.

Trattativa difficile col Napoli

Nonostante l’interesse inglese, strappare Beukema al Napoli sarà complicato. Il difensore ex Bologna è legato al club azzurro da un contratto fino al 2030 e non è considerato in vendita. Eventuali trattative partirebbero comunque da una valutazione superiore ai 35 milioni di euro. Il Liverpool, alle prese con la necessità di ringiovanire e ampliare la difesa anche in vista del futuro di Virgil van Dijk e del rinnovo di Ibrahima Konaté, resta però vigile: il profilo dell’olandese è ritenuto ideale per garantire qualità e continuità nel reparto arretrato.