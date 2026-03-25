Futuro Lukaku, Gazzetta: "I maghi delle previsioni lo danno in Arabia o in Belgio"

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Big Rom, pupillo di Conte, resta una figura centrale nello spogliatoio e nelle rotazioni del Napoli. Dopo essere stato il trascinatore del quarto scudetto

Romelu Lukaku non ha alcuna intenzione di andare via da Napoli o di pianificare comunque oggi il suo futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che fa chiarezza su quelli che sono i suoi pensieri attuali. "Su Big Rom si concentrano i maghi delle previsioni, che un po' lo danno in Arabia e un po' lo vedono all'Anderlecht, perché si chiuda un cerchio: mentre Lukaku, che la svolta al Napoli l'ha impressa con la zampata al minuto 95 di Verona - tre punti necessari per restare attaccati al Milan e silenziosamente anche all'Inter - tenta di recuperare il tempo perduto". Insomma, testa al campo, per lui, che ha anche salutato la nazionale per tornare a Napoli, lavorare e migliorare di condizione in vista delle prossime partite.

Futuro Lukaku: il primo obiettivo è il campo

Big Rom, pupillo di Conte, resta una figura centrale nello spogliatoio e nelle rotazioni del Napoli. Dopo essere stato il trascinatore del quarto scudetto nel 2025, l'ex Inter e Roma sta vivendo una stagione 2025/2026 più di sacrificio, gestendo la condizione fisica in vista dei Mondiali 2026 che vorrà vivere da protagonista. Come detto, recentemente ha scelto di lasciare il ritiro del Belgio per lavorare a Castel Volturno, segno della sua totale dedizione alla causa azzurra. Anche se il minutaggio è diminuito, la sua presenza fisica e la sua esperienza restano fondamentali per Antonio Conte nella volata finale del campionato.