Il Napoli vuole ringiovanire la rosa: in bilico i rinnovi di Juan Jesus e Spinazzola

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Questa filosofia - riporta il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira - spiega anche le scelte del Napoli su alcuni giocatori in scadenza.

Il Napoli sembra avere come obiettivo principale il ringiovanimento della rosa. Dopo aver investito negli ultimi anni su giocatori esperti per ritornare subito competitivo e vincere titoli - come dimostrato dallo Scudetto dell’anno scorso e dalla Supercoppa di questa stagione - il club del presidente De Laurentiis sta valutando la necessità di abbassare l’età media della squadra. Attualmente, insieme all’Inter, il Napoli ha una delle rose più anziane del campionato, e il ragionamento del club è chiaro: mantenere la competitività a lungo termine significa puntare su giovani talenti, senza però compromettere la qualità della squadra.

Situazione contratti e strategie sul mercato

Questa filosofia - riporta il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira - spiega anche le scelte del Napoli su alcuni giocatori in scadenza. Il rinnovo di Juan Jesus, il cui contratto termina nel giugno 2026, è al momento in stand-by e verrà valutato a fine stagione. Per Leonardo Spinazzola, il club propone un prolungamento annuale: se il giocatore dovesse chiedere un biennale, il Napoli al momento non è disposto a soddisfare questa richiesta. L’entourage di Spinazzola sta quindi sondando altre opzioni, come la Juventus e altri club, ma senza risultati concreti. La strategia del Napoli resta chiara: bilanciare esperienza e gioventù per garantire competitività immediata e prospettiva futura, valutando attentamente ogni rinnovo e operazione di mercato.