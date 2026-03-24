Il Napoli vuole ringiovanire la rosa: in bilico i rinnovi di Juan Jesus e Spinazzola
Il Napoli sembra avere come obiettivo principale il ringiovanimento della rosa. Dopo aver investito negli ultimi anni su giocatori esperti per ritornare subito competitivo e vincere titoli - come dimostrato dallo Scudetto dell’anno scorso e dalla Supercoppa di questa stagione - il club del presidente De Laurentiis sta valutando la necessità di abbassare l’età media della squadra. Attualmente, insieme all’Inter, il Napoli ha una delle rose più anziane del campionato, e il ragionamento del club è chiaro: mantenere la competitività a lungo termine significa puntare su giovani talenti, senza però compromettere la qualità della squadra.
Situazione contratti e strategie sul mercato
Questa filosofia - riporta il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira - spiega anche le scelte del Napoli su alcuni giocatori in scadenza. Il rinnovo di Juan Jesus, il cui contratto termina nel giugno 2026, è al momento in stand-by e verrà valutato a fine stagione. Per Leonardo Spinazzola, il club propone un prolungamento annuale: se il giocatore dovesse chiedere un biennale, il Napoli al momento non è disposto a soddisfare questa richiesta. L’entourage di Spinazzola sta quindi sondando altre opzioni, come la Juventus e altri club, ma senza risultati concreti. La strategia del Napoli resta chiara: bilanciare esperienza e gioventù per garantire competitività immediata e prospettiva futura, valutando attentamente ogni rinnovo e operazione di mercato.
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