Lang, nuovi contatti con l'Ajax! Romano: E Manna tiene viva la pista Woltemade"

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L'esperto di mercato fa il punto sugli azzurri: l'olandese resta il nodo centrale che può determinare le mosse finali del club in questa sessione.

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli partendo da Noa Lang. L'olandese è la chiave nel finale di questa sessione, in quanto una sua permanenza o una sua partenza potrebbero determinare le scelte e le azioni della dirigenza azzurra nelle ultime ore.

Noa Lang Napoli, torna di moda l'Ajax: contatti nelle ultime ore

Ecco le parole di Fabrizio Romano a riguardo: "Se ne parla poco del mercato del Napoli, perché forse si potrebbe concludere in questo modo. Ma mai dire mai ed occhio alle ultime 48 ore. Attenzione a Noa Lang perché dovesse arrivare l'offerta giusta con le condizioni giuste, Manna si farebbe trovare pronto e nelle ultime, diciamo, 12 ore, l'Ajax si è rifatto vivo per l'olandese".

Napoli, occhi su Woltemade: tutto dipende dal futuro di Lang

Romano ha inoltre svelato che anche ieri il Napoli ha continuato a corteggiare gli agenti di Woltemade del Newcastle: "Anche ieri il Napoli ha continuato a corteggiare gli agenti di Woltemade del Newcastle, ma tutto dipende da Noa Lang che può ancora giocarsi le carte con Max Allegri".