Lang, nuovi contatti con l'Ajax! Romano: E Manna tiene viva la pista Woltemade"
Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli partendo da Noa Lang. L'olandese è la chiave nel finale di questa sessione, in quanto una sua permanenza o una sua partenza potrebbero determinare le scelte e le azioni della dirigenza azzurra nelle ultime ore.
Noa Lang Napoli, torna di moda l'Ajax: contatti nelle ultime ore
Ecco le parole di Fabrizio Romano a riguardo: "Se ne parla poco del mercato del Napoli, perché forse si potrebbe concludere in questo modo. Ma mai dire mai ed occhio alle ultime 48 ore. Attenzione a Noa Lang perché dovesse arrivare l'offerta giusta con le condizioni giuste, Manna si farebbe trovare pronto e nelle ultime, diciamo, 12 ore, l'Ajax si è rifatto vivo per l'olandese".
Napoli, occhi su Woltemade: tutto dipende dal futuro di Lang
Romano ha inoltre svelato che anche ieri il Napoli ha continuato a corteggiare gli agenti di Woltemade del Newcastle: "Anche ieri il Napoli ha continuato a corteggiare gli agenti di Woltemade del Newcastle, ma tutto dipende da Noa Lang che può ancora giocarsi le carte con Max Allegri".
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