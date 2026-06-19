Futuro Lucca, Tmw: il Cagliari valuta il prestito, ma prima deve parlare con Allegri

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Lucca tra Cagliari e Napoli: prestito possibile, ma il futuro resta aperto

Il Cagliari sogna Lorenzo Lucca e valuta la possibilità di portarlo in Sardegna con la formula del prestito. L'attaccante, dopo una stagione complicata divisa tra Napoli e Nottingham Forest, non è riuscito a trovare continuità e spazio per esprimere appieno le proprie qualità. Per questo motivo, una nuova esperienza temporanea potrebbe rappresentare l'occasione giusta per rilanciarsi, magari attraverso un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Il Napoli valuta Lucca: Allegri e la partenza di Lukaku possono cambiare gli scenari

L'interesse del Cagliari dovrà però fare i conti con le valutazioni del Napoli. L'ormai probabile addio di Romelu Lukaku potrebbe infatti aprire nuovi spazi in attacco e portare il prossimo allenatore azzurro a valutare la permanenza di Lucca in rosa. Sul centravanti resta comunque alta l'attenzione anche di altri club, con Bologna e Fiorentina che hanno già manifestato interesse per il giocatore. A riportarlo è Tuttomercatoweb.