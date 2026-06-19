Meret-Vicario, destini incrociati? Sky: il portiere del Tottenham nel mirino di Napoli e Juve

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Meret-Juventus e Vicario-Napoli, il valzer dei portieri può entrare nel vivo.

Il destino di Alex Meret potrebbe essere intrecciato con quello di Guglielmo Vicario. Il portiere azzurro potrebbe finire alla Juventus, l'estremo difensore del Tottenham interessa allo stesso club bianconero e al Napoli. Nel corso di Sky Sport 24, ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: "Spalletti ha avuto Meret al Napoli e ha vinto con lui, quindi lo conosce molto bene. La Juve considera anche Meret tra i possibili obiettivi. Lo stesso però fa il Napoli tra Meret e Vicario".

Perché il Napoli pensa di cambiare Meret? "Credo che siano considerazioni legate un po' al pensiero di Allegri, che peraltro Meret subisce da diversi anni. Ogni volta che c'è stato un periodo di calciomercato o il suo contratto è stato in scadenza, si è sempre parlato di una sua possibile partenza o cessione. C'è anche da considerare che, una volta che un portiere del valore di Vicario finisce sul mercato, una società si interessa e cerca di capire come poter arrivare all'obiettivo".

Vicario e Meret alternative al Dibu Martinez: "La Juventus oggi ha bisogno di un portiere. Abbiamo raccontato che per il Dibu Martínez un accordo con il giocatore era stato raggiunto, ma l'Aston Villa ha fatto la prima richiesta alla Juventus: 10 milioni di euro più bonus per liberarlo. Il giocatore, invece, aveva lasciato capire alla Juventus che avrebbe potuto liberarsi gratuitamente. È per questo che era andata molto avanti la trattativa con il giocatore e finora non si era ancora parlato con l'Aston Villa. Questa richiesta dell'Aston Villa, visto che si somma allo stipendio lordo del giocatore, ha fatto frenare un po' la Juventus e ha fatto allargare i propri orizzonti. Quindi Vicario torna nei radar juventini: chiaramente di ingaggio costa meno, bisogna parlare con il Tottenham per la valutazione del cartellino e, allargando il radar, si è intercettato anche il nome di Meret".

Napoli su Vicario ma deve prima cedere un portiere: "Se Meret dovesse finire alla Juventus, allora il Napoli avrebbe la possibilità di andare a prendere Vicario, perché oggi il Napoli Vicario lo può corteggiare ma non lo può acquistare, avendo ancora in rosa sia Meret sia Milinkovic-Savic. Perché due portieri di fatto titolari il Napoli li ha voluti nella scorsa stagione, grazie alle indicazioni di Antonio Conte. Ora cambia l'allenatore, magari cambiano le valutazioni. Vicario è certamente un giocatore che piace, il Napoli si tiene pronto, però in questo momento non ha la possibilità di andare a chiudere l'operazione. La Juventus, quindi, se volesse chiudere per Vicario oggi avrebbe più campo libero rispetto al Napoli, visto che ha già deciso che cambierà portiere, indipendentemente dal fatto che sia arrivata o meno la cessione di Di Gregorio".