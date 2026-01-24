Ufficiale Giovane, confermata la formula dell’affare: il comunicato della SSC Napoli

Il Napoli ha formalizzato l’acquisto di Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha dato il benvenuto al giocatore con un messaggio sui social. L’attaccante brasiliano, classe 2003, ha sostenuto in mattinata le visite mediche a Milano prima di mettersi in viaggio verso Torino, dove ha raggiunto i nuovi compagni in ritiro. Sarà tra le opzioni a disposizione di Antonio Conte per il big match contro la Juventus, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium.

L’operazione è a titolo definitivo, come si legge nel comunicato pubblicato dalla SSC Napoli sul proprio sito web ufficiale: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona. Nato il 24 novembre 2003, l'attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23. Benvenuto, Giovane!”.

Anche l'’Hellas Verona ha chiarito i termini dell’operazione. Il club gialloblù ha infatti pubblicato la seguente nota ufficiale: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto alla SSC Napoli – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante brasiliano Giovane. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Giovane, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.