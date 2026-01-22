Ultim'ora

Spunta Boga! Schira: “Il Napoli valuta le condizioni per arrivare all’esterno del Nizza”TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:53Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Il Napoli continua a muoversi sul mercato e, nelle ultime ore, sta valutando con attenzione le condizioni per arrivare a Jeremie Boga, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

Il club azzurro ha avviato i primi contatti con il Nizza per capire la fattibilità di un’operazione impostata sullabase di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe di rinviare l’investimento a titolo definitivo definitivo.