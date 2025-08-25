Hojlund, il Napoli vuole chiudere! Sky: "Giornata importante, parti sempre più vicine"

di Arturo Minervini

Giornata chiave per Rasmus Hojlund. Il Napoli spinge sull’acceleratore per l'obiettivo principale per l’attacco dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo è in costante contatto con il Manchester United per avvicinarsi alla chiusura dell’operazione. Ne scrive Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X.

"Napoli, oggi giornata importante per Hojlund: gli azzurri vogliono avvicinarsi sempre più alla chiusura per l'attaccante del Manchester United" spiega Di Marzio.