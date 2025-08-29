Hojlund-Napoli, Crc: complicazioni con United, c'è pure un altro club

Hojlund-Napoli, Crc: complicazioni con United, c'è pure un altro clubTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Arrivano conferme circa una frenata nell'affare che dovrebbe portare Rasmus Hojlund al Napoli. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, Radio Crc fa sapere che sono emerse delle complicazioni col Manchester United. Ecco quanto raccontato dal giornalista dell'emittente partner del club Marco Giordano:

"Napoli-Hojlund, nel meeting di stamattina che doveva chiudere l'affare sono giunte delle complicazioni con il Manchester United. Le parti sono costantemente al lavoro: si spera di risolvere in poche ore. Confermato un inserimento di altro club"