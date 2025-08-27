Hojlund-Napoli, per Sky non è ancora chiusa! United continua a chiedere l’obbligo
Rasmus Hojlund al Napoli non si chiuderà in serata. La trattativa procede, è ben impostata, ma non si è ancora al punto di programmare le visite mediche. Il dialogo con il Manchester United prosegue sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di alcune condizioni, come la qualificazione del Napoli in Champions League o un certo numero di presenze dell’attaccante danese.
Da parte degli inglesi, però, restano dei dubbi. Stando a quanto riferito da Sky Sport, i Red Devils sembrano orientati a concedere solo un obbligo legato all’accesso in Europa, lasciando meno margini alla variabile delle presenze. Quel che è certo è che Hojlund ha già dato il suo ok al trasferimento in azzurro.
