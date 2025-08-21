Hojlund, ok United ad ogni formula: l’obbligo è una richiesta del giocatore

di Francesco Carbone

Il Napoli accelera sul mercato e il nome caldo resta quello di Rasmus Højlund. Il Manchester United ha comunicato alla società partenopea la propria disponibilità a trattare il trasferimento del centravanti danese classe 2003 sia con un prestito con diritto di riscatto che con obbligo.

Il giocatore ha invece espresso chiaramente le sue preferenze: punta ad un trasferimento con obbligo di riscatto perchè vuole la certezza di un progetto a lungo termine nel suo futuro club, riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.