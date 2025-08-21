Hojlund, ok United ad ogni formula: l’obbligo è una richiesta del giocatore
Il Napoli accelera sul mercato e il nome caldo resta quello di Rasmus Højlund. Il Manchester United ha comunicato alla società partenopea la propria disponibilità a trattare il trasferimento del centravanti danese classe 2003 sia con un prestito con diritto di riscatto che con obbligo.
Il giocatore ha invece espresso chiaramente le sue preferenze: punta ad un trasferimento con obbligo di riscatto perchè vuole la certezza di un progetto a lungo termine nel suo futuro club, riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.
🚨 Manchester United informed Napoli that they’re open to both loan with option or obligation to buy for Rasmus Højlund.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025
Preference for obligation but up to Napoli…
…while Rasmus insists on obligation as he wants to feel full confidence for long term in his future club. pic.twitter.com/6FIstanczs
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro