KK - Scambio Luis Alberto-Simeone? Lotito smentisce: "Non c'è nulla"

TuttoNapoli.net

Nella giornata odierna La Gazzetta dello Sport aveva ipotizzato un possibile scambio tra il Napoli e la Lazio: Luis Alberto in azzurro e Giovanni Simeone alle dipendenze di Igor Tudor. Una notizia però smentita da Claudio Lotito, interpettato da Radio Kiss Kiss Napoli. A svelarlo è il direttore Valter De Maggio:

“Ho personalmente sentito il presidente della Lazio Claudio Lotito per quanto riguarda lo scambio tra Luis Alberto e Giovanni Simeone con il Napoli, e mi ha detto che non è assolutamente preventivabile uno scambio: non c’è nulla”, ha dichiarato il giornalista nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.