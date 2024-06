Mediaset - ADL studia il colpo Gassova! Emissari già in Brasile, l'affare si può chiudere

vedi letture

Il Napoli studia il colpo Wesley Gassova, talentino brasiliano del Corinthians. Attaccante esterno classe 2005

Il Napoli studia il colpo Wesley Gassova, talentino brasiliano del Corinthians. Attaccante esterno classe 2005, ottime doti fisiche, in questa stagione 4 gol tra Brasilerao, Copa Sudamericana e Copa do Brasil. Può arrivare anche se resta Kvara, per cui Adl è già in Germania per il rinnovo.

Come riferito da Sportmediaset, in un pezzo di Carlo Landoni, "il club del Presidente De Laurentiis ha inviato negli ultimi tempi emissari per visionarlo più da vicino, per testarne le qualità, per conoscere il calciatore e la sua famiglia. Wesley piace, relazioni tecniche positive. La valutazione di Wesley rientra nei parametri finanziari del Napoli, anche se nel contratto che lega il brasiliano al Corinthians sino al 2027 sembrerebbe ci sia una clausola per l'Europa di 10 milioni. Wesley piace in Inghilterra e al Porto, ma anche il Napoli studia il colpo".