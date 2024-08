Ultim'ora Rai - Niente esterno di destra: Manna non ha il budget per prenderlo

Il Napoli non prenderà un esterno di destra. Lo fa sapere Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, nel corso del suo intervento al telegiornale sportivo in onda su Rai Due: "Non arriverà un terzino destro, Manna non disponde del budget necessario. In uscita Gaetano va al Cagliari, mentre per Folorunsho la Lazio ci proverà fino al gong".