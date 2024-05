Sky - Di Lorenzo, non solo Juve: altri due club interessati. Per Conte resta un intoccabile

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo è tutto da scrivere, oggi l'agente del capitano del Napoli ha annunciato la voglia del terzino di abbandonare l'azzurro.





Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno di Sky Sport, ne ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il malessere e il turbamento di Giovanni Di Lorenzo resta, per Conte è un intoccabile, è il capitano ed è il giocatore che meglio può interpretare tutta la fascia ma eventualmente pure sistemarsi a destra nella linea a tre. Però resta ferma la volontà del giocatore di andare via, il concetto è stato ribadito oggi dal suo agente Mario Giuffredi. La questione non è tecnica o tattica, l’arrivo di Conte non cambierebbe lo stato delle cose. Il giocatore non ha avvertito attorno a sé una certa fiducia da parte della società e quindi è orientato ad andare via.

Prospettive? La Juventus sicuramente si è mossa, l’Inter potrebbe aver bisogno di un giocatore così, l’Atletico Madrid. Come è fermo Di Lorenzo sulla sua posizione, potrebbe dire che anche Conte è fermissimo, per lui è intoccabile così come Kvaratskhelia. Il tempo per riparlarne non manca, ci ha già provato Lele Oriali, che per Conte è molto più di uno dello staff. E’ una questione che va seguita”.