The Athletic - Osimhen è il primo candidato per sostituire Mbappé al Psg

The Athletic riporta le recenti dichiarazioni di De Laurentiis sul futuro di Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

The Athletic riporta le recenti dichiarazioni di De Laurentiis sul futuro di Victor Osimhen e ribadisce ancora una volta che il bomber nigeriano del Napoli è la prima opzione del Psg per sostituire Mbappè: "Osimhen il primo nome nella rosa dei candidati per i trasferimenti del Psg in sostituzione di Kylian Mbappé“ si legge sul portale spagnolo.