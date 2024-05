Tmw, Ceccarini: “Lukaku al Napoli nell'operazione Osimhen, per ora è solo un'ipotesi"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, nel suo editoriale sul mercato si è soffermato sul futuro di Romelu Lukaku.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, nel suo editoriale sul mercato si è soffermato sul futuro di Romelu Lukaku: "A fine stagione terminerà l’avventura in giallorosso di Lukaku. L’attaccante belga farà ritorno al Chelsea. Un’operazione definita lo scorso anno sulla base di 7 milioni di prestito oneroso e altrettanti di ingaggio.

Difficile che possa iniziare una nuova trattativa in vista della prossima stagione. Da capire adesso quale sarà il suo futuro. Lukaku potrebbe diventare un’ipotesi per il Napoli in un’operazione allargata con Osimhen ma allo stato attuale è solo un’ipotesi".