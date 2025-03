Tmw - Il tradimento di Lukaku all'Inter: ecco cosa successe nel 2022

"Per prima cosa voglio dire un grande scusa ai tifosi dell’Inter perché penso che la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa". Romelu Lukaku, il 30 dicembre del 2021, attraverso un'intervista giurava amore e fedeltà all'Inter, dopo la sua cessione (record) al Chelsea, a solamente sei mesi di distanza. "Io dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me nella vita. Io spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter, non alla fine della mia carriera, ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più".

Parole che innescarono un terremoto. Anche perché Lukaku non stava facendo bene in Inghilterra, tanto da metterlo da parte alla fine della stagione per tornare nuovamente in nerazzurro. Campionato perso contro il Milan, finale di Champions altrettanto persa contro il Manchester City anche a causa di una sua "parata" su Dimarco che, a botta sicura, poteva firmare il pareggio. In quella gara, a Istanbul, si è consumata la rottura definitiva del rapporto. Perché voleva giocare la sua prima finale di Champions League da protagonista, dal primo minuto, mentre Inzaghi gli preferì Edin Dzeko, che poi sarebbe finito al Fenerbahce. Una situazione che il belga non ha vissuto benissimo.

Anche perché poi ha inficiato le sue scelte successive. Dallo spegnere il telefono quando l'Inter chiamava per il suo riscatto, all'offrirsi a Juventus e Milan, fino alla Roma. Dove ha fatto discretamente, senza però far scattare il riscatto. Antonio Conte, quasi suo padre putativo, gli ha dato un'altra possibilità al Napoli. Gol non tantissimi, bene negli assist e nel far giocare la squadra. Oggi potrebbe anche essere decisivo, contro la sua ex squadra, sedotta e abbandonata per una finale di Champions.