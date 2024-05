Tmw - Juve, contatti con Di Lorenzo: Conte l’ha chiamato e vuole trattenerlo, i dettagli

C'è stato un contatto, nelle scorse ore, fra la Juventus e l'entourage di Giovanni Di Lorenzo per capire quale sarà il futuro del capitano del Napoli.

TuttoNapoli.net

C'è stato un contatto, nelle scorse ore, fra la Juventus e l'entourage di Giovanni Di Lorenzo per capire quale sarà il futuro del capitano del Napoli. A riferirlo è TMW. L'uomo mercato della Juve, Cristiano Giuntoli, ha avuto il difensore ai propri ordini in azzurro. Per questo lo conosce benissimo, anche se sulla destra - fra Cambiaso e Weah - bisognerà capire come verrà eventualmente impiegato. L'Inter ha fatto un sondaggio, ma per ora sta valutando il profilo di Wan-Bissaka dal Manchester United, in scadenza di contratto nel 2025 e valutato 12 milioni.

C'è un però. Perché Antonio Conte ha già parlato con Di Lorenzo. Un intervento che potrebbe far rientrare la crisi delle ultime settimane, quando il Napoli aveva avvertito il proprio capitano sulla propria cedibilità in caso di offerta congrua.