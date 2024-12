Tmw - Nome nuovo per il centrocampo: Napoli sull'ex Venezia Tessmann

Tanner Tessmann potrebbe rientrare in Italia dopo appena sei mesi. Perché finora con l'Olympique Lione ha giocato solamente 14 partite in tutte le competizioni, solamente otto in Ligue 1, mentre cinque in Europa League e una in Coupe de France. Un po' poco per chi voleva un salto di qualità dopo le stagioni al Venezia e che aveva rifiutato l'Inter perché non voleva fare un passaggio in prestito in una squadra di medio livello, bensì giocare subito in nerazzurro. Solo due le presenze da titolare in campionato finora.

Così il Napoli sta tentando di capire se ci dovesse essere margine per inserirsi. Perché l'OL ha intenzione di cedere moltissimi dei suoi giocatori, anche per una questione prettamente economica. Tessmann è uno dei nomi interessati, resterebbe da capire quale può essere la formula anche se non è pensabile una minusvalenza e il prestito è particolarmente difficile. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.