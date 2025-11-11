Il capo scouting Micheli lascia il Napoli? Clamoroso BBC: Arsenal in trattative avanzate

Notizia bomba lanciata dalla BBC: l’Arsenal è in trattative avanzate per assicurarsi Maurizio Micheli, capo dello scouting del Napoli, per un ruolo di primo piano nel reclutamento dei giocatori. Micheli, che a Napoli ha scoperto tra gli altri Marek Hamsik, Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia, sarebbe vicino al trasferimento in Inghilterra. I Gunners hanno attraversato un periodo di riorganizzazione interna negli ultimi dodici mesi, dopo le partenze del direttore sportivo Edu e del suo vice Jason Ayto. Ad aprile la nomina di Andrea Berta a direttore sportivo ha segnato una nuova fase di rinnovamento, e Micheli sarebbe stato identificato come una pedina chiave per rafforzare il dipartimento di scouting.

57 anni, vanta una lunga esperienza in Serie A, con ruoli di scouting in club come Bologna e Brescia. È arrivato al Napoli nel 2010 come capo scout, prima di trasferirsi all’Hellas Verona nel 2015 e poi tornare agli azzurri nel 2018. Micheli è uno dei principali talent-scout del calcio italiano. In carriera ha scoperto non solo Hamsik, Kim e Kvaratskhelia, ma anche profili come Sulley Muntari e Asamoah Gyan durante il suo periodo all’Udinese. Resta da capire fino a che punto si estenderebbe il suo mandato all’Arsenal, dove il dirigente di lunga data James Ellis è stato promosso di recente a direttore tecnico del reclutamento.