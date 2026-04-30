Il Galatasaray accelera per Anguissa: un fattore può facilitare l'operazione

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Il rinnovo del centrocampista camerunese è fermo da mesi e la sensazione è che la prossima estate possa segnare la separazione tra le parti.

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa sembra sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rinnovo del centrocampista camerunese è fermo da mesi e la sensazione è che la prossima estate possa segnare la separazione tra le parti. Sul giocatore non mancano gli estimatori: da tempo diversi club francesi, in particolare il Monaco, oltre ad alcune società saudite, hanno manifestato interesse. Tuttavia, nelle ultime settimane è il Galatasaray a essersi mosso con maggiore decisione.

Galatasaray su Anguissa: canale preferenziale col Napoli?

Come evidenziato dal quotidiano, “la formazione più attiva nel corteggiare il classe 1995 è il Galatasaray”, alla ricerca di una mezzala per rinforzare il proprio centrocampo. I rapporti tra i due club sono già solidi, come dimostrano le recenti operazioni di mercato che hanno coinvolto Osimhen e Lang. Anguissa, dunque, potrebbe essere uno dei nomi caldi dell’estate del Napoli.